Cмонтировать материалы в видеоколлаж

Есть видео-файл .vob - http://narod.yandex.ru/disk/17060859001/VTS_01_1.VOB Надо: 1) Разбить видео на два сюжета - про рольставни и ворота. 2) Надо в появляющейся подписи поменять "эксперт по..." на "Генеральный директор компании "Алюмаркет" 3) Добавить лого первого канала, как у них всегда ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо смонтировать материалы в виде видеоколлажа со следующим сюжетом:
Постепенно заполняющие экран и сменяющие друг друга открытки из определенной страны. Передвижение открыток по экрану не должно быть однообразным, чтобы было ощущение динамики.
Предполагается 6 стран. Видео-коллаж по каждой стране должен занимать примерно 25 секунд. С музыкальным сопровождением.
Все визуальные и звуковые материалы для видеоколлажа будут предоставлены.
Желаемый эффект – примерно как здесь, или чуть проще - http://video.yandex.ru/users/martinvmv/view/1/
Просьба указать стоимость работы и возможные сроки исполнения.
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