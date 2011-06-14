Cмонтировать материалы в видеоколлаж

Необходимо смонтировать материалы в виде видеоколлажа со следующим сюжетом:

Постепенно заполняющие экран и сменяющие друг друга открытки из определенной страны. Передвижение открыток по экрану не должно быть однообразным, чтобы было ощущение динамики.

Предполагается 6 стран. Видео-коллаж по каждой стране должен занимать примерно 25 секунд. С музыкальным сопровождением.

Все визуальные и звуковые материалы для видеоколлажа будут предоставлены.

Желаемый эффект – примерно как здесь, или чуть проще - http://video.yandex.ru/users/martinvmv/view/1/

Просьба указать стоимость работы и возможные сроки исполнения.