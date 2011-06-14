Надо доработать видео - наложить титры

Есть видео-файл .vob - http://narod.yandex.ru/disk/17060859001/VTS_01_1.VOB

Надо:

1) Разбить видео на два сюжета - про рольставни и ворота.

2) Надо в появляющейся подписи поменять "эксперт по..." на "Генеральный директор компании "Алюмаркет"

3) Добавить лого первого канала, как у них всегда на картинке стоит (примеры на http://www.1tv.ru/projects/)

4) Убрать нижнюю полосу с погодой и новостями.

5) Дать мне два файла и закачать ролики на ютуб.

Здесь все три пункта показаны где их надо делать на картинке - http://prntscr.com/24xyl

Жду от вас предложений по цене.