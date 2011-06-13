Есть исходники и смонтированный видеоролик. Нужно сделать- 1. Красивую заставку для начала ролика и конца ролика 2. Сделать меню на dvd , чтоб пользователь мог посмотреть как целый ролик, так и отдельные его фрагменты. 3. Наложить на видео ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно смонтировать клип из фото и домашнего видео.
Желательно студент- режиссер.
Бюджет варьируется..
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