Создать обуч. видеоролики на тему кредитов.

В интернете тонны информации о кредитных продуктах, услугах кредитных брокеров и кредитных организаций (банков). Множество сайтов с различной информацией затрудняют понимание клиента. Смотрите по ссылке: http://kibersant-webmaster.ru/credit/

Основная цель: Создать базовый видео курс об основах кредитования. Помочь ЦА сделать выбор в пользу нашего сервиса.

Основная задача проекта: Создать видеоролики для обучающего курса. Можно пользоваться нашими наработками и (или) сторонними материалами из интернета.

Целевая аудитория: Мужчины и женщины от 23 до 58 лет разных профессий, у которых есть потребность в получении кредита.

После просмотра видеороликов ЦА должна выполнить требуемые действия: заполнить анкету на кредит или кредитную историю.