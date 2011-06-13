Задание: Необходимо сделать видеоролик 1-2 минуты, на основе нижеприведённого сценария.

3 этапа

1) Описать словесно видео ряд и улучшить стилистическое качество текста. Добавить словесные комментарии видеоряда – согласовать со мной

2) Сделать сам ролик – Наговорить текст приятным голосом и наложить видеоряд.

Ориентировочный сценарий

РОЛИК

"ПРОЕКТ" –поисковая машина нового поколения!

Принципиальным отличием является то, что теперь когда вам нужно купить товар или воспользоваться услугой, получение прямого ответа от продавца товара и услуг на ваш email или по указанному вами телефону.

Вам больше не надо просматривать десятки сайтов чтобы выяснить цены и названивать продавцам, затрачивая на это ваше время и деньги!

Это за вас сделает "ПРОЕКТ"

В каких случаях нужно использовать именно "ПРОЕКТ" : ( слово Экономия)

1. В том случае когда вы ищите специфический товар и услугу. Предположим вы ищите левую фару от винтажного автомобиля BMW или Тур в Зимбабве.

2. Когда вы хотите получить товар или услугу по самой выгодной цене. Укажите в поле ПОДРОБНО желаемую цену и без сомнения наши продавцы предложат вам то что вы искали по оптимальной цене.

3. Когда вы ограничены в телефонной связи ( не хотите тратить деньги на миллион звонков) или пользуетесь интернетом с мобильного телефона и вам неудобно искать и звонить одновременно.

4. Когда вам просто не хочется тратить время на пустые разговоры, отправьте запрос одним нажатием мышки и получите четкую информацию, как говорится из первых рук.

Итак, как сделать запрос!

Зайдите на "ПРОЕКТ" , (Видерояд показываетсся как заполняются быстро поля)

укажите то что вы ищите в поле Ключевое слово, так как если вы вы формулировали ваш заказ в поисковой машине.

В поле Подробно укажите максимум информации об интересующем вас товаре или услуге.

Помните! Чем четче вы сформулируете ваши пожелания в поле Подробно, тем больше вы получите по-настоящему полезных ответов от продавцов.

Далее укажите ваше имя, предпочтительный способ связи, телефон или email, можете указать оба.

Согласитесь с выбором региона или измените его.

И нажмите кнопку ОТПРАВИТЬ

Ваш запрос будет обработан в течении 20-20 секунд.

Причем вам не обязательно дожидаться окончания, в любом случае вы получите отчет об отправке вашего запроса на указанную почту.

Вы получите ответ на ваш запрос как только продавцы проверят свою почту.

Видеоряд Показывается как на ящик приходят письма

Экономьте ваше время и деньги с "ПРОЕКТ" !

АСЬКА четыре-девять-два-шесть-пять-восемь-шесть-восемь-д евять

Без предоплаты

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Дмитрий