Видеоролик

$30
ВидеомонтажЗакрыт5 заявок260 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задание: Необходимо сделать видеоролик 1-2 минуты, на основе нижеприведённого сценария.

3 этапа

1) Описать словесно видео ряд и улучшить стилистическое качество текста. Добавить словесные комментарии видеоряда – согласовать со мной

2) Сделать сам ролик – Наговорить текст приятным голосом и наложить видеоряд.

Ориентировочный сценарий

РОЛИК

"ПРОЕКТ" –поисковая машина нового поколения!

Принципиальным отличием является то, что теперь когда вам нужно купить товар или воспользоваться услугой, получение прямого ответа от продавца товара и услуг на ваш email или по указанному вами телефону.

Вам больше не надо просматривать десятки сайтов чтобы выяснить цены и названивать продавцам, затрачивая на это ваше время и деньги!

Это за вас сделает "ПРОЕКТ"

В каких случаях нужно использовать именно "ПРОЕКТ" : ( слово Экономия)

1. В том случае когда вы ищите специфический товар и услугу. Предположим вы ищите левую фару от винтажного автомобиля BMW или Тур в Зимбабве.

2. Когда вы хотите получить товар или услугу по самой выгодной цене. Укажите в поле ПОДРОБНО желаемую цену и без сомнения наши продавцы предложат вам то что вы искали по оптимальной цене.

3. Когда вы ограничены в телефонной связи ( не хотите тратить деньги на миллион звонков) или пользуетесь интернетом с мобильного телефона и вам неудобно искать и звонить одновременно.

4. Когда вам просто не хочется тратить время на пустые разговоры, отправьте запрос одним нажатием мышки и получите четкую информацию, как говорится из первых рук.

Итак, как сделать запрос!

Зайдите на "ПРОЕКТ" , (Видерояд показываетсся как заполняются быстро поля)

укажите то что вы ищите в поле Ключевое слово, так как если вы вы формулировали ваш заказ в поисковой машине.

В поле Подробно укажите максимум информации об интересующем вас товаре или услуге.

Помните! Чем четче вы сформулируете ваши пожелания в поле Подробно, тем больше вы получите по-настоящему полезных ответов от продавцов.

Далее укажите ваше имя, предпочтительный способ связи, телефон или email, можете указать оба.

Согласитесь с выбором региона или измените его.

И нажмите кнопку ОТПРАВИТЬ

Ваш запрос будет обработан в течении 20-20 секунд.

Причем вам не обязательно дожидаться окончания, в любом случае вы получите отчет об отправке вашего запроса на указанную почту.

Вы получите ответ на ваш запрос как только продавцы проверят свою почту.

Видеоряд Показывается как на ящик приходят письма

Экономьте ваше время и деньги с "ПРОЕКТ" !

АСЬКА четыре-девять-два-шесть-пять-восемь-шесть-восемь-д евять

Без предоплаты

492-658-68девять

Дмитрий

12 лет назад
kottolik
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужно создать dvd с меню для видео-инструкции

    Есть исходники и смонтированный видеоролик. Нужно сделать- 1. Красивую заставку для начала ролика и конца ролика 2. Сделать меню на dvd , чтоб пользователь мог посмотреть как целый ролик, так и отдельные его фрагменты. 3. Наложить на видео ...

    Видеомонтаж14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Смонтировать клип

    $500

    Нужно смонтировать клип из фото и домашнего видео. Желательно студент- режиссер. Бюджет варьируется..

    Видеомонтаж23 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется смонтировать ролик

    Необходим человек, который сможет организовать сценарий, съемку и монтаж рекламного ролика на 10-15 сек про газон для компании которая занимается продажей газона в Москве и МО. Претендент должен продумает как правильно снять, мы снимем в ...

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать заставку для фирменного видео-ролика

    Необходимо создать заставку для фирменных видео-роликов. Длительность - до 10 сек. Тематика - спецтехника. Стиль - бизнес. Есть ссылки на образцы понравившихся заставок. Но стиль исполнения открыт для обсуждения.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Обработка видео

    Есть видео и несколько фотографий с юбилея. Необходимо обработать данное видео, чтобы были различные эффекты, соединить сюжеты в один фильм с различными переходами и т.д. ссылка на архив: http://narod.ru/disk/15792454001/jubilei.zip.html

    Видеомонтаж17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать обучающий ролик для youtube

    $100

    Сделать 3-минутный ролик для сайта http://www.sitebrif.com Основные условия - приятный тембр голоса и хорошая дикция и грамотная речь у того, кто будет читать текст. Это важно. Должны будут представлены образцы начитки. Четкие, не размытые кадры. Первые несколько ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сжать видео

    Записано видео в Camtasia. 1:30 часа разрешении 1400х700. весит в avi ~400 если в 600х372 то вес 300мб. Нужно сжать так чтобы 1. картинка была приемлемой и понятной (мин. 600х..) + звук, 2. воспроизводилось видео на всех ...

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Видео призентация

    Необходимо создать видео призентацию 2 - 3 минуты 1. либо собственная графика и озвучка на основе данного ролика http://www.youtube.com/watch?v=3SuNx0UrnEo&amp;feature 2. либо осуществить просто озвучку / перевод на русский , все этого же ролика http://www.youtube.com/watch?v=3SuNx0UrnEo&amp;feature в конце видео ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Видео-ролик по программе Pinnacle

    $20

    Требуется создание обучающего видеоролика по программе Pinnacle. Видеоролик должен содержать голосовое сопровождение, т.е. озвучивание совершаемых действий. Смысл ролика - объяснить как работает эта программа, каким функционалом она обладает, ее основные плюсы и минусы. Видеоролик должен быть самым простым, ...

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Транскрибировать аудио запись в текст

    Здравствуйте, нужно набрать текст из аудио-записи. Аудио запись длительностью в 66 минут. Это запись онлайн тренинга. Задание нужно сделать сегодня. Пишите только если у вас есть подобный опыт и сегодня вы справитесь без задержек. Свои предложения пишите ...

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад