Необходимо создать обучающие видео ролики под ключ (с озвучиванием). Все материалы для создания ролика вы получаете от нас (текст для озвучивания и иллюстрации)
Изготовить подарочный видеоролик
Есть исходный материал ~6 часов, нужно сделать видеоролик 3-7 минут под музыку
Тема - катание на вейкборде.
При достойном результате - заказ еще на 4 ролика.
Заявки фрилансеров
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