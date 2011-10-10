Нужно добавить в 15-20 видеороликов логотип.

Задание простое. Есть несколько видео роликов по бизнес тематике (тренинги, семинары). Необходимо всего-лишь добавить в каждый из них логотип. Есть его psd

Роликов много, может более 15. Ролики в среднем по 100мб, но есть и по 500-600.

Сообщите примерную стоимость 1 ролика. И нужно сделать, чтобы объем видео не увеличился практически.

Задание как видно простое.