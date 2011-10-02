Спецэффект в видеоработе на After Effects

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт9 заявок255 просмотров

Друзья, требуется сделать кое-какой спецэффект в видеоработе. Хотелось бы заранее выбрать исполнителя. И сейчас понимать как именно снимать сцену, чтобы было удобно наложить эффект.

14 лет назад
Litz_1977
Елена 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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