Сделать видеоролик-нарезку из видео и фото

Нужно сделать ролик из видеоматериала и фотографий с поездки. Поездка - однодневный выезд на природу, на котором участники фотографируют и снимают. Потом фотки и видео выкладывается в инет.

Нужно:

1. Собрать фото и видеоматериал с ресурсов участников (ютуб, майл.ру и т.п.)

2. Выбрать наиболее интересный (по критерию информационной насыщенности и композиции) материал

3. Смонтировать под музыку (типа BonJovi It's My Life) клип на 5-7 минут с нашими заставками

Примеры ролика: http://www.youtube.com/user/StasTrophyLife#p/a/u/1/wEV7sC-sq8E

http://www.youtube.com/user/StasTrophyLife#p/a/u/2/bVBisgVSGww

Материал нужно собирать из ветки форума: http://www.trophy-life.ru/forum/index.php?/topic/685-15-%d0%be%d0%ba%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b5-%d1%82%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8-%d0%bf%d0%be/page__pid__5057__st__40&#entry5057

Если понравится результат и цена, то работа будет постоянной - каждую неделю по клипу.

Т.е. работа по проекту не просто клип, а еще и сбор исходного материала!