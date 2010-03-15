Необходимо изготовление роликов для уличных экранов и сети мониторов в супермаркетах.

Средний хронометраж 15 секунд.

Примеры работ которые сделаны уже можете посмотреть на нашем сайте www.pv7.ru или на ю-тубе на канале plasmavisiontv.

Заказы будут постоянно. Так что сообщайте цены и давайте ссылки на ваши работы.

Отбор будет проходить до 15 апреля.