Здравствуйте, коллеги :) Требуется сделать видео-ролик для заливки на сайт. Такое обучающее видео, как нужно регистрироваться на сайте. К кадрам нужно добавить логотип - если будет весить немного, то на каждом кадре, если много, ...
Требуется выполнить конвертирование видеофайлов
Требуется выполнить конвертацию видеофайлов
Исходные файлы - формат MKV, в файлы вшиты графические субтитры формата VOB
Требуется выполнить конвертацию в формат AVI (с кодеком xVid) c максимальным качеством в двух вариантах:
- avi + внешние субтитры .str
- avi с вшитыми субтитрами (есть множество программ для наложения VOB субтитров на видео)
Вот материалы, конфертацию которых необходимо выполнить:
1) http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2237589
2) http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2238403
3) http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2238846
Спасибо за внимание.
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