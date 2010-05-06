Ролик: как нужно регистрироваться на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен6 заявок220 просмотров

Здравствуйте, коллеги :)

Требуется сделать видео-ролик для заливки на сайт. Такое обучающее видео, как нужно регистрироваться на сайте. К кадрам нужно добавить логотип - если будет весить немного, то на каждом кадре, если много, то в начале и в конце.

Сделать нужно два видеоролика с двумя разными регистрациями. В дальнейшем может понадобится положить на видео голос *запись я предоставлю*.

Так как, к сожалению, раньше такого рода услугу не заказывала, то цену назвать не смогу, поэтому прошу всех отписывать свои цены за ролик и за дальнейшее сотрудничество (т.е. голос на ролик). Вместе с этим, прошу бывалых и опытных коллег не передергивать :), ибо по опыту знаю, порой ценовая планка одна, но можно и скидочку сделать ;)

Сроки: один день.

Оплата: только постфактум.

В личку не пишите, пожалуйста, все предложения скрыты.

15 лет назад
Mad
48 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Soul_X
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$100
2 дня
Андрей - один из тех людей, с кем не просто приятно работать, но и приятно общаться и вести дела. Пунктуальный, очень обязательный и очень профессиональный исполнитель. Пару раз возникали моменты, когда я не знала, как будет лучше сделать. Тогда Андрей предложил свое видение ролика и сделал все на высшем уровне! Отдельно хочу отметить, что все мои просьбы или поправки были выполнены быстро и без возражений, что считаю безусловным плюсом. В общении очень вежлив, доброжелателен, весел, вдобавок ко всему очень умен :) Рекомендую всем и сама обращусь еще обязательно! :)
Очеь рад сотрудничеству с Мадлен!! приятное общение,готовность и выслушать, и дать совет..и с оплатой никаких проблем, хотя работая с Мад оплата воспринимается скорее не как "оплата", а как способ сказать спасибо) в общем,у меня один позитив :) и работой то назвать сложно- одно удовольствие!

Заявки фрилансеров

Soul_X
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад

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