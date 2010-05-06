Ролик: как нужно регистрироваться на сайте

Здравствуйте, коллеги :)

Требуется сделать видео-ролик для заливки на сайт. Такое обучающее видео, как нужно регистрироваться на сайте. К кадрам нужно добавить логотип - если будет весить немного, то на каждом кадре, если много, то в начале и в конце.

Сделать нужно два видеоролика с двумя разными регистрациями. В дальнейшем может понадобится положить на видео голос *запись я предоставлю*.

Так как, к сожалению, раньше такого рода услугу не заказывала, то цену назвать не смогу, поэтому прошу всех отписывать свои цены за ролик и за дальнейшее сотрудничество (т.е. голос на ролик). Вместе с этим, прошу бывалых и опытных коллег не передергивать :), ибо по опыту знаю, порой ценовая планка одна, но можно и скидочку сделать ;)

Сроки: один день.

Оплата: только постфактум.

В личку не пишите, пожалуйста, все предложения скрыты.