Разработка видеоролика

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт4 заявки251 просмотр

Нужно снять мультипликационный видеоролик длительностью до 40 секунд по готовому сценарию. Ролик для некоммерческой социальной кампании связанной с личной гигиеной.

Стили и качества прорисовки можете также предлагать и свои. А также ознакомьтесь с ТЗ, который прикреплен к архиву.

От Вас в комментариях я прошу указать ПРИМЕРНУЮ цену и сроки, учитывая, что монтаж, анимация и создание итого ролика с Вас, а озвучку мы делаем сами и предоставляем Вам.

С уважением, Задиров Джон.

15 лет назад
mc_janik
Джон 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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