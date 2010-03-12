Разработка видеоролика

Нужно снять мультипликационный видеоролик длительностью до 40 секунд по готовому сценарию. Ролик для некоммерческой социальной кампании связанной с личной гигиеной.

Стили и качества прорисовки можете также предлагать и свои. А также ознакомьтесь с ТЗ, который прикреплен к архиву.

От Вас в комментариях я прошу указать ПРИМЕРНУЮ цену и сроки, учитывая, что монтаж, анимация и создание итого ролика с Вас, а озвучку мы делаем сами и предоставляем Вам.

С уважением, Задиров Джон.