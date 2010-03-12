Нужен ролик секунд на 30-40, с 2 актерами

Нужно снять пародию на один из рекламных роликов. Должны быть два актера - мужчина брутального вида и женщина. Ну, и кролик, до кучи.

желательно съемку делать в Москве, чтобы можно было по ходу дела что-то корректировать.

ролик нужен для интернета.

В откликах обязательно пишите хотя бы приблизительную стоимость.