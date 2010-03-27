Сделать подобные клипы

Нужно снять пародию на один из рекламных роликов. Должны быть два актера - мужчина брутального вида и женщина. Ну, и кролик, до кучи. желательно съемку делать в Москве, чтобы можно было по ...
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