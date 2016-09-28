Короткое видео-поздравление с днем рождения на любом языке, кроме рус

Готовим поздравление для коллеги. Задача: нужно записать короткое видео-поздравление на любом иностранном языке и выслать мне. Текст будет вроде: "Алена, с днем рождения!" или "Алена, сегодня твой день, отпразднуй его отлично" или "Веселого дня рождения" и т.п.

Работа не требует знаний/навыков и не отнимет много времени, но поможет сделать счастливее замечательного человека :)

Результат нашей коллективной работы покажу всем желающим.

Готова предложить символическую плату за каждое видео-поздравление в размере 100 р + благодарный отзыв