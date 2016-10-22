Смонтировать видео ролик

$5
ВидеомонтажЗавершен34 заявки388 просмотров
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Добрый день! Требуется смонтировать видео отзыв  https://drive.google.com/file/d/0BwgqauhYhIOOMFktMzEweUZDUkk/view?usp=sharing . Срок 2 часа после утверждения кандидата . Бюджет 300 руб.

7 лет назад
nikastale
Ольга 
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
andreysavelev
Андрей 
33 годаБеларусь
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$5
1 день
Андрей сделал все быстро и так как надо, спасибо за работу
Рекомендую для сотрудничества. Четко поставленная задача и своевременная оплата.
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