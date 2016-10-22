Смонтировать видео ролик

сделать ролик до 60 сек примерно в таком стиле https://youtu.be/xEYgdl73Hns Тема финансовые рынки Указывайте цены, и примеры ваших работ ! рассмотрю
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Требуется смонтировать видео отзыв https://drive.google.com/file/d/0BwgqauhYhIOOMFktMzEweUZDUkk/view?usp=sharing . Срок 2 часа после утверждения кандидата . Бюджет 300 руб.
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