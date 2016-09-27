Рекламный ролик УАЗ патриот.

Есть не сильно узнаваемый по имени и афишам артист, но его могут узнать по музлу и видео, нужно сделать видеоролик рекламный для инстаграма Мероприятие: https://vk.com/allj_minsk видео1: https://vk.com/im?peers=279385816_3286480&sel=46199596&z=video-41623203_456239028%2Fc45a23ce483837b89e видео2: https://vk.com/im?peers=279385816_3286480&sel=46199596&z=video-41623203_169913647%2F8995752789304ea317 из первого видео можно взять самый конец где толпа орет,добавить либо этот трек ...