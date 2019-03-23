Короткое видео-трейлер страницы для сторис в инстаграм

[url=https://www.youtube.com/watch?v=1sxikMmtjHQ&feature=youtu.be]вот[/url] пример такого (только проще) нужно много разного. платим до $50 за каждый ролик расчеты через BarterCoin только - смотрите что это, и главное условие никаких жалоб на эту систему - она такая какая есть. (+ хорошо бы методичек ...
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Добрый день.
Требуется создать 15 секундный видео-трейлер для страницы инстаграм развлекательной направленности.
> Жанр: "dank memes"
> Тематика: мемы про компьюетрные игры\
> Видеоряд: быстросменяющаяся череда смешных моментов из роликов/летсплеев из компьютерных игр и логотип страницы
> Музыка: могу предоставить / либо на выбор автора по согласованию
> Дополнительное условие: видео должно быть оптимизировано под сторис в инстаграм.
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