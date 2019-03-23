Короткое видео-трейлер страницы для сторис в инстаграм

ВидеомонтажЗакрыт23 заявки398 просмотров
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Добрый день.

Требуется создать 15 секундный видео-трейлер для страницы инстаграм развлекательной направленности. 

> Жанр: "dank memes"

> Тематика: мемы про компьюетрные игры\

> Видеоряд: быстросменяющаяся череда смешных моментов из роликов/летсплеев из компьютерных игр и логотип страницы

> Музыка: могу предоставить / либо на выбор автора по согласованию

> Дополнительное условие: видео должно быть оптимизировано под сторис в инстаграм. 

5 лет назад
QuakerMax
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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