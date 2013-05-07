Необходимо создание заставки для видеороликов

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен5 заявок126 просмотров

Приветствую всех!

Необходимо создание заставки для видеороликов автомобильной тематики (ДТП и тп)

Заставка перед видео должна занимать не более 2-3 секунд, на ней должно быть что-то вроде: Автомобильное сообщество "Автомобили и тюнинг"

И в конце, после видео, секунды 2-3 "Ссылка на сообщество и "Присоединяйтесь"

Все это должно быть выполнено качественно, красиво и аккуратно.

Все ваши предложения только с портфолио. Со ссылками на примеры.

С уважением.

12 лет назад
stryker
Илья 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
18 отзывов

Выбранный исполнитель

suncry_design
Санкрай 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$60
2 дня
Проект был выполнен. Спасибо.
Задача поставлена четко, оплата вовремя! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

suncry_design
Санкрай 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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