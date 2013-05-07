Приветствую всех!

Необходимо создание заставки для видеороликов автомобильной тематики (ДТП и тп)

Заставка перед видео должна занимать не более 2-3 секунд, на ней должно быть что-то вроде: Автомобильное сообщество "Автомобили и тюнинг"

И в конце, после видео, секунды 2-3 "Ссылка на сообщество и "Присоединяйтесь"

Все это должно быть выполнено качественно, красиво и аккуратно.

Все ваши предложения только с портфолио. Со ссылками на примеры.

С уважением.