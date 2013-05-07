Необходимо склеить коротких 10 видеороликов в один. У роликов разное разрешение и AR, соответственно где-то надо будет кропнуть, где-то добавить черные полосы и т.д. Кроме этого редактировать не надо. Указывайте срок и цену.
Необходимо создание заставки для видеороликов
Приветствую всех!
Необходимо создание заставки для видеороликов автомобильной тематики (ДТП и тп)
Заставка перед видео должна занимать не более 2-3 секунд, на ней должно быть что-то вроде: Автомобильное сообщество "Автомобили и тюнинг"
И в конце, после видео, секунды 2-3 "Ссылка на сообщество и "Присоединяйтесь"
Все это должно быть выполнено качественно, красиво и аккуратно.
Все ваши предложения только с портфолио. Со ссылками на примеры.
С уважением.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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