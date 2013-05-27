Сделать вирусный ролик про футбол

Всем привет.

Нужен клип, подобный вот этому - http://vk.com/video10051749_163572063

Тоже про футбол.

Задача состоит в том, чтобы подобрать подходящие моменты из футбольных матчей (можно использовать популярные сборники, например, с самыми громкими промахами или, наоборот, голами), дорисовать графику и в итоге сделать смешно и "вирусно".

В конец надо вставить наш рекламный слоган.

Задача клипа - привлекать внимание, развлекать, заставлять кидать друзьям и обеспечивать тем самым просмотры.

В придумывании сценария будем участвовать и мы сами.

Но всё же от исполнителя нужна креативность, а не просто техническое исполнение "по ТЗ".