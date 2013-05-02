Склеить видеоролики

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Завершен5 заявок149 просмотров

Необходимо склеить коротких 10 видеороликов в один. У роликов разное разрешение и AR, соответственно где-то надо будет кропнуть, где-то добавить черные полосы и т.д. Кроме этого редактировать не надо.

Указывайте срок и цену.

12 лет назад
red1
48 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
12 лет назад
$12
1 день
Все сделано максимально быстро и качественно. Результат лучше чем ожидал. Спасибо.
Андрей, очень ответственный человек, все договоренности соблюдает.

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
12 лет назад
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