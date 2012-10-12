Нужен небольшой ролик про имидж центр. реклама которая зацепит)
Обработка аудиофайла
Необходимо нарезать файл (8 часов аудио в хорошом качестве) на тематические куски. Это запись тренинга "Как открыть интернет-магазин" Содержание, ориентируясь на которое, нужно разрезать файл скину.
Еще там могут быть посторонние звуки типа удары по клавиатуре. Эти участки нужно будет особо отметить и по максимуму уменьшить или убрать (если это вообще возможно)
Срок - до конца недели
Предложение по оплате от вас
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Видеомонтаж20 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходим специалист по after effects , готовый в рабочее время выполнять небольшие задания. Оплата почасовая 10/ час. Сейчас есть 5 файлов на ресайз. Пример задания. Дается ролик в одном формате и размере, ...Видеомонтаж13 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен специалист по консультации и возможной настройке конвертации видео в социальной сети. Исследовать следующие вопросы: 1) Как нам сейчас поменять настройки, чтобы видео в соц сети было лучшего качества (стоит конвертер ...Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать небольшое интро(начальную заставку) для видео канала на YouTube. Канал посвящен обзорам техники и различного софта. Стиль произвольный, но чтобы имел отношение к технике. Канал для гиков будет.Видеомонтаж13 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно подобрать на слух ритм гитару и вокал, из песни продолжительностью минуту, результат нужен в MIDI или Guitar Pro. Для связи скайп - Dragonl4, там скину песню.Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо обработать полуторачасовую запись голоса диктора, а именно нарезать на предложения. Кое что выбросить. Подробнее в личкуВидеомонтаж4 заявкиЗакрыт13 лет назад
есть куски ролика, надо их собрать в один ролик, сделать заставки, наложение текста на кадры и др. спецэффекты, оформить в фирменном стиле (есть брендбук)Видеомонтаж1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $30
Нужно из двух частей ролика сделать один целый, добавить в правый нижний угол лицо говорящего человека (можно записать с чатрулета) и озвучить видео моим текстом. Бюджет 500-1000 рублей. Только ...Видеомонтаж5 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать заставку, которая будет появляться в начале видеорепортажей: Лого компании с компьютерной анимациейВидеомонтаж2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Необходимо создать видеоролик к игре под Android. Игра для тренировки памяти. В игре три главных уровня, и 12 подуровней. Ссылка исполнителю. Сюжет не ограничен. От вас ваше виденье. Не ...Видеомонтаж9 заявокЗакрыт13 лет назад