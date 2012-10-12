Обработка аудиофайла

Необходимо нарезать файл (8 часов аудио в хорошом качестве) на тематические куски. Это запись тренинга "Как открыть интернет-магазин" Содержание, ориентируясь на которое, нужно разрезать файл скину.

Еще там могут быть посторонние звуки типа удары по клавиатуре. Эти участки нужно будет особо отметить и по максимуму уменьшить или убрать (если это вообще возможно)

Срок - до конца недели

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