Нужен небольшой ролик про имидж центр. реклама которая зацепит)
Задачи для специалиста по After Effects
Необходим специалист по after effects , готовый в рабочее время выполнять небольшие задания.
Оплата почасовая 10/ час. Сейчас есть 5 файлов на ресайз.
Пример задания. Дается ролик в одном формате и размере, необходимо сделать его в другому размере, в другом формате, возможно с каким то небольшим изменением.
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