Задачи для специалиста по After Effects

Необходим специалист по after effects , готовый в рабочее время выполнять небольшие задания.

Оплата почасовая 10/ час. Сейчас есть 5 файлов на ресайз.

Пример задания. Дается ролик в одном формате и размере, необходимо сделать его в другому размере, в другом формате, возможно с каким то небольшим изменением.