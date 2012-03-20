Перевод из swf формата в другой для интернета

ВидеомонтажЗакрыт4 заявки162 просмотра
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Требуется перевод роликов несокльких общей длительностью около 3 минут в формат какой то без потери качества для размещения на ютубе к примеру. Сам пробовал конвертить - но качество в avi и mp4 значительно теряется, вобщем не умею :)

вот небольшой кусочек для пробы перевода приложил к проекту или исходник другой сцены вот сюда залил http://files.mail.ru/INRRJW - может для качественной обработки потребуется...

12 лет назад
Borodach
Олег 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
PerfectoWeb
Давид 
33 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$80
1 день
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