Перевод из swf формата в другой для интернета

Требуется перевод роликов несокльких общей длительностью около 3 минут в формат какой то без потери качества для размещения на ютубе к примеру. Сам пробовал конвертить - но качество в avi и mp4 значительно теряется, вобщем не умею :)

вот небольшой кусочек для пробы перевода приложил к проекту или исходник другой сцены вот сюда залил http://files.mail.ru/INRRJW - может для качественной обработки потребуется...