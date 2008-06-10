Потоковая переработка видео материала

Из исходного видео материала (в основном полноценные фильмы в различных форматах) необходимо вычленять логически завершенные сюжеты, длительностью от 30 сек до 3 мин, дополнять заданным видео блоком и перерабатывать полученное видео в формат 3GP.

Объем – от 100 шт в неделю. Длительность – от 3-х месяцев.

Предложения с указанием стоимости и объемов, которые Вы готовы осилить присылайте на [email protected]

Стоимость указывайте за 1 готовый видео ролик.