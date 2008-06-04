Т3 - часть 1 Требуеться создать "Guide Tour" видео ролик об Интернет сайте. Ролик должен иметь стиль Apple: http://www.apple.com/mobileme/guidedtour/index.html?size=medium - белый фон - симпатичная девушка с компьютером желательно Apple - ...
Создание видеоролика (4-5 секунд)
Создание видеоролика (4-5 секунд) - за образец берем: https://novafilm.tv/ - там есть видео фильм онлайн - на галвной странице, и можно увидеть коротенький ролик перед фильмов, буквально 4-5 секунду, нужно что-то в таком духе, но с другим урлом и хорошей идейкой.
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