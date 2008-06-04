Создание видеоролика (4-5 секунд) - за образец берем: https://novafilm.tv/ - там есть видео фильм онлайн - на галвной странице, и можно увидеть коротенький ролик перед фильмов, буквально 4-5 секунду, нужно что-то в таком духе, но с другим урлом и хорошей идейкой.