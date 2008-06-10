Заставка для видео-курса на DVD.

Здравствуйте.

Нам необходимо сделать заставку для видеокурса. В формате несжатого avi (Полное DV качество).

Нужно 2 версии:

1. короткую (на 5 секунд - для перерыва между главами)

2. длинную (на 20 секунд - для начала и окончания видеокурса, а так же перерыва между частями курса). В новостном стиле.

В приложении даю стоп-кадр из видео ролика и логотип компании.

Сайт компании http://vivinvest.ru/ (Ролик нужно сделать в едином стиле с сайтом - в том же цветовом решении).

Срок выполнения задания - в течение 3х дней.

Жду Ваших предложений.