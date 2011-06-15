Разработать с нуля видеопрезентацию веб-сайта

Требуется создать видеопрезентацию сайта с нуля. Текст мы предоставим — нужно будет придумать и утвердить раскадровку, сделать озвучку, разместить текст (со шрифтовыми решениями мы можем помочь), подобрать музыку и все собрать со спецэффектами (чтобы все ездило, заполнялось, увеличивалось и т.п.). Сама презентация потребуется к 15 июля (т.е. работать надо достаточно оперативно), финальные скрины сайта и текст будут готовы на следующей неделе. Сайт образовательной тематики, оттуда скачиваются электронные учебники, завернутые в специальное приложение.

Приводите, пожалуйста, сразу в теле письма:

1) свои приблизительные расценки (диапазон от и до) на разработку видеоролика (руб./мин);

2) прямые ссылки на уже разработанные вами видеопрезентации сайтов или программных продуктов (обязательно!);

3) общую ссылку на портфолио.