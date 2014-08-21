Разработать видеоролик

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт7 заявок125 просмотров

Нужно разработать видеоролик по тематике Пожарная безопасность.

Предпочтений нет.

Ваша идея, Ваш дизайн.

Благодарю за отклики.

Прошу оставлять заявки. Чат не работает

11 лет назад
Vikukusik
Виктория 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
16 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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