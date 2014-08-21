Нужно сделать сэт видео для продукции бижутерии по аналогии примера ниже https://www.youtube.com/watch?v=laOeMr5nYyY&feature=youtu.be прием Готовых роликов залить на нашем аккаунте Youtube с нашим описанием Короткие 15-20 сек ролик, ...
Разработать видеоролик
Нужно разработать видеоролик по тематике Пожарная безопасность.
Предпочтений нет.
Ваша идея, Ваш дизайн.
Благодарю за отклики.
Прошу оставлять заявки. Чат не работает
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