Разработать видеоролик

Для серии видеороликов нужно сделать простые, плавно сменяющиеся титры белого цвета на черном фоне. Начальные (3 кадра) и финальные (3 кадра). Т.е. должно получится 2 файла с титрами. Нужно чтобы это все выглядело качественно и ...