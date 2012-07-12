Ролик

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт8 заявок263 просмотра

http://www.youtube.com/watch?v=UGKij1YdVOQ нужен ролик в таком стиле

напишите цены приблизительные за видео и сроки

13 лет назад
elena7632
Елена 
48 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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