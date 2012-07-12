Мы создаем видео в формате слайдшоу для наших клиентов - владельцев недвижимости для отдыха (небольшие гостиницы и т.д.) Вот пример: http://youtu.be/ah2qZDhdBUE Что нужно сделать - нужно сделать шаблон с фирменным стилем для ...