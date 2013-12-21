Сделать 2 видеопрезентации на основе шаблона

$200
ВидеомонтажЗавершен4 заявки296 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделать 2 видеопрезентации(по 2 минуты) на основе шаблона

http://videohive.net/item/meet-mikemary-whiteboard/2997841?WT.ac=search_thumb&WT.seg_1=search_thumb&WT.z_author=motioncraver

Но переделок не мало - не тупо подставляем данные в шаблон. Сценарий отправлю в личное сообщение. Язык презентации - английский

Претенденты без адекватного портфолио по видео не рассматриваются

Цена фиксированная по  $100 за презентацию - не обсуждается. Оплата - вебмани, по результату без предоплаты и без обмана

В качестве результата работы исполнитель предоставляет видеофайлы в HD разрешении и соответствующие проекты After Effects

Сделаете хорошо и качественно - сможем работать удаленно на постоянной основе

10 лет назад
dkorolov
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
ssin
46 летКиргизия
10 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
10 лет назад
$200
8 дней
Талантливый и ответственный исполнитель, всецело рекомендую
Выполнили вместе несколько проектов, большое спасибо за сотрудничество, надеюсь на дальнейший общий успех.
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