Сделать 2 видеопрезентации на основе шаблона

Сделать 2 видеопрезентации(по 2 минуты) на основе шаблона

http://videohive.net/item/meet-mikemary-whiteboard/2997841?WT.ac=search_thumb&WT.seg_1=search_thumb&WT.z_author=motioncraver

Но переделок не мало - не тупо подставляем данные в шаблон. Сценарий отправлю в личное сообщение. Язык презентации - английский

Претенденты без адекватного портфолио по видео не рассматриваются

Цена фиксированная по $100 за презентацию - не обсуждается. Оплата - вебмани, по результату без предоплаты и без обмана

В качестве результата работы исполнитель предоставляет видеофайлы в HD разрешении и соответствующие проекты After Effects

Сделаете хорошо и качественно - сможем работать удаленно на постоянной основе