Создание DVD меню

Требуется записать голосове приветствие для входящих вызовов. Например: Здравствуйте, вы позвонили в компанию...
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