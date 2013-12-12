Создать демо-ролик "рождения" спецпоезда

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт11 заявок137 просмотров

Имеются фотографии и короткие видео-ролики, необходимо создать презентационный фильм того как строился спецпоезд. Начиная с того как зашли платформы на завод, затем процесс изготовления деталей и установка их на платформы, формирования состава.

11 лет назад
Retsam
Игорь 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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