Здравствуйте. Нужно создать качественную видео презентацию для интернет магазина www.waltek.ru Текст в приложении. Звуковая дорожка будет (строго по тексту). Озвучка - женский голос. Сделаю необходимые видео и фото материалы под видео монтаж, ...
Видео презентация.
Есть картинки и тексты. Нужно сделать видео по примеру. Вставить несколько картинок (около 15), прописать тексты и добавить музыкальное сопровождение.
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