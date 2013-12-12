Добавление видео в канал Ютуб

Здравствуйте, ув. фрилансеры.

Нужен человек, который из разных статей о моде и красоте будет делать видеоролики в виде слайдшоу с надписями для нашего канала о моде.

Можно делать в самом видео-редакторе Ютуба. Там никаких особых знаний и навыков не нужно. Все могут справиться.

Если можете вместо надписей делать озвучку, то это ещё лучше.

Хотелось бы узнать цену за 1 такой ролик без озвучки. и если можете озвучить, - то цену с озвучкой.

Крутым видеомонтажёрам не беспокоить!

Бюджет невелик