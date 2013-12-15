Нужен человек для заливки видео в ВК.

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок578 просмотров

И так: требуется работник, а то и 2, и 3 работника.

Задача:

1) разбираться в качестве видео (camrip, ts, Hdrip, webrip, и т.д. должен знать какое лучше какое хуже)

2) разбираться в озвучке (L1, L2, A1, Lm, дубляж и т.д. должен знать какая азвучка лучше)

и так, задача.

1) получаете список фильмов

2) качаете их с торрента (при этом качество видео и озвучка в фильмах меняется чуть ли не каждый день, на торрентах масса вариантов 1 фильма с разными озвучками (поэтому ищем самый оптимальный) и качаем)

3) загружаете фильмы в программу (выставляете настройки, выбираете субтитры (одни субтитры на все фильмы)) нажимаем конвертировать

4)гуляете гдето часа 3-4, в зависимости сколько фильмов конвертируете и во сколько окон запущенна программа

5) после того как фильмы отконвертированы, приклеиваем к каждому фильму рекламный ролик

6) заливаем в вконтакте в группу, а также на спец акк

7) получаем деньги (10р за 1 фильм) дабы избежать таких работников которые на словах готовы горы свернуть а на деле 0. выплаты за 50 залитых видео

P/S/ если у вас медленный интернет, не беда, дадим рабочий сервер

Все программы предоставим, аккаунты для ВК предоставим, все объясним.

Ничего сложного нету, работа рутинная, нужно только терпение!!!

11 лет назад
Bestmashin
Евгений 
34 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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