Нужен человек для заливки видео в ВК.

И так: требуется работник, а то и 2, и 3 работника.

Задача:

1) разбираться в качестве видео (camrip, ts, Hdrip, webrip, и т.д. должен знать какое лучше какое хуже)

2) разбираться в озвучке (L1, L2, A1, Lm, дубляж и т.д. должен знать какая азвучка лучше)

и так, задача.

1) получаете список фильмов

2) качаете их с торрента (при этом качество видео и озвучка в фильмах меняется чуть ли не каждый день, на торрентах масса вариантов 1 фильма с разными озвучками (поэтому ищем самый оптимальный) и качаем)

3) загружаете фильмы в программу (выставляете настройки, выбираете субтитры (одни субтитры на все фильмы)) нажимаем конвертировать

4)гуляете гдето часа 3-4, в зависимости сколько фильмов конвертируете и во сколько окон запущенна программа

5) после того как фильмы отконвертированы, приклеиваем к каждому фильму рекламный ролик

6) заливаем в вконтакте в группу, а также на спец акк

7) получаем деньги (10р за 1 фильм) дабы избежать таких работников которые на словах готовы горы свернуть а на деле 0. выплаты за 50 залитых видео

P/S/ если у вас медленный интернет, не беда, дадим рабочий сервер

Все программы предоставим, аккаунты для ВК предоставим, все объясним.

Ничего сложного нету, работа рутинная, нужно только терпение!!!