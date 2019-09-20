Создать рекламный ролик для биологической активной добавки

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен13 заявок247 просмотров

Требуется создание 3 видеороликов на БАДы для трансляции на мониторах в аптечной сети.

Продолжительность 1 ролика 0,5-1мин. Работа включает наложение музыки и озвучиванием текста. 

Оплата будет производится за каждый готовый ролик. 

ТЗ по каждому препарату будет прилагаться дополнительно. 

6 лет назад
AnnaPharmacia
Анна 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

stavey
29 лет
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад
$20
17 дней
Escrow
С Николаем работаем по 3 роликам. Первые два уже готовы. Ценно, что исполнитель работает в диалоге, вносит правки. В результате получились хорошие ролики. Третий ролик в работе, обратную связь по нему смогу дать позже.
Было приятно работать! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

stavey
29 лет
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад