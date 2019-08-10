Создание видео из готового материала с небольшими доработками

Есть готовые два видео. В первом нужно заменить один момент (секунд на 5). Со второго вырезать часть с небольшими изменениями и добавить в первое. На все это наложить аудиодорожку по таймингу происходящего на видео. Все материалы готовы. Цена договорная, пишите дам подробное ТЗ. + надо будет на начало поставить интро