Создание видео из готового материала с небольшими доработками

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт16 заявок381 просмотр

Есть готовые два видео. В первом нужно заменить один момент (секунд на 5). Со второго вырезать часть с небольшими изменениями и добавить в первое. На все это наложить аудиодорожку по таймингу происходящего на видео. Все материалы готовы. Цена договорная, пишите дам подробное ТЗ. + надо будет на начало поставить интро

6 лет назад
makarov1323
Александр 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

stavey
29 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$15
1 день
Escrow

Заявки фрилансеров

stavey
29 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад