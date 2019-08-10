Есть готовые два видео. В первом нужно заменить один момент (секунд на 5). Со второго вырезать часть с небольшими изменениями и добавить в первое. На все это наложить аудиодорожку по таймингу происходящего на видео. Все ...
Залив видео на ютуб
Ищу тех кто готов лить видео на ютуб.
Работа очень простая, монотонная и не требует моего участия, я высылаю только деньги за проделанную работу!
Тратить время на ваши вопросы не буду!
Ниже написано что нужно делать.
Взять обычный видео редактор, взять кусок видео (видео дам, просто из него вырезать любую часть на 50 - 80 сек).
В начало и конец видео по 5-10 сек вставить вставку с цветным фоном и на фоне должна быть жирная ссылка другого цвета (ссылку дам).
Зарегать аккаунт на ютубе.
Залить видео на ютуб и в описание указать ссылку и несколько ключевых фраз.
В заголовок вписать одну из фраз которую дам.
Все последующие видео заливать в точности так же, каждый на новый аккаунт и каждый с нового IP адреса чтобы не залочили.
Цвет фона менять на новый, видео нарезать с другой части исходного.
1 залитое видео - 25 руб.
Если видео не удалят в течении 2-х недель, то за каждое еще получите по 25 руб.
Его точно не удалят если вы все сделаете по моей схеме.
Я хочу заплатить вам еще сверху, только сделайте как я пишу.
Если готовы работать, пишите, в ответ вы получите:
- сервис где купить виртуальный номер для того чтобы зарегать ютуб
- несколько заголовков для видео
- несколько ссылок для цветного фона
- ссылку на ютубе на видео которое нужно нарезать (скачаете его сами)
- варианты ссылок и ключевых фраз для описания
Для регистрации аккаунта в гугле, а так же для регистрации на ютубе нужен чистый IP адрес.
Попробуйте выдернуть свой модем из сети и перезагрузить его проверяя при этом IP адрес на сайте whoer.net
Если адрес меняется то у вас динамический IP что очень хорошо.
Для регистрации используйте режим Инкогнито в браузере, этот режим не сохраняет кукисы.
Между регистрациями нужно чистить кукисы, историю, менять IP и перезагружать браузер!
Бюджет 8 000 руб
Деньги потраченные на покупку виртуальных номеров компенсирую.
Оплату высылаю только с КИВИ кошелека либо биткоины, только суммами больше 1000 руб.
Если у вас карточка то с киви вышлю на нее.
Только от 10 видео, только все готовое, на почте появляюсь раз в 5 дней, увижу ссылки на видео, киви кошелек или карточку куда платить, сразу вышлю оплату.
Если работаете как часы, то я всех других отметаю и работаю только с вами.
Всего залить нужно 150 видео.
Оплату я высылаю в любом случае даже если одну и туже работу начали делать несколько человек.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Требуется видео-отзыв о компании, текст + идея естьЗавершен6 лет назад
Нужно сделать рекламный видеоролик интерфейса платформы, которого еще нет. Эта платформа будет работать внутри приложения телеграм на блокчейне Telegram Open Network. Ниже скинул видео, которое нужно будет взять за основу и добавить в него ...Видеомонтаж12 заявокЗакрыт6 лет назад
Наложить на видео фильтр blur: 5px;, осветлить на 92% 100 р. Залить на youtube.Завершен6 лет назад
Короткий рекламный ролик, магазин одежды для You Tube 500 рублей. https://romod.myprintbar.ru/muzhskiye-tolstovki/hipster-1/Видеомонтаж12 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо смонтировать одно видео из нескольких крупных фрагментов: общее время около 2 часов. Нужно убрать шумы на видео и сделать из этих фрагментов одно. Видео должно быть готово 12 августа до 14:00.Завершен6 лет назад
- $2
Отзыв на фоне офисной двери или за офисным столом. текст короткийВидеомонтаж5 заявокЗакрыт6 лет назад
По готовой картинке нужно создать интро для Ютуб-канала, наложить музыку. Сама картинка будет выслана позже.Видеомонтаж24 заявкиЗакрыт6 лет назад
Смонтировать динамичный видеоролик (все материалы скину). Обязательно должны присутствовать эффектные переходы. Все более подробно опишу в лсЗавершен6 лет назад
Нужно несколько видео отзывов в стиле селфи.Видеомонтаж18 заявокЗакрыт6 лет назад