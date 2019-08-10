Залив видео на ютуб

Ищу тех кто готов лить видео на ютуб.

Работа очень простая, монотонная и не требует моего участия, я высылаю только деньги за проделанную работу!

Тратить время на ваши вопросы не буду!

Ниже написано что нужно делать.

Взять обычный видео редактор, взять кусок видео (видео дам, просто из него вырезать любую часть на 50 - 80 сек).

В начало и конец видео по 5-10 сек вставить вставку с цветным фоном и на фоне должна быть жирная ссылка другого цвета (ссылку дам).

Зарегать аккаунт на ютубе.

Залить видео на ютуб и в описание указать ссылку и несколько ключевых фраз.

В заголовок вписать одну из фраз которую дам.

Все последующие видео заливать в точности так же, каждый на новый аккаунт и каждый с нового IP адреса чтобы не залочили.

Цвет фона менять на новый, видео нарезать с другой части исходного.

1 залитое видео - 25 руб.

Если видео не удалят в течении 2-х недель, то за каждое еще получите по 25 руб.

Его точно не удалят если вы все сделаете по моей схеме.

Я хочу заплатить вам еще сверху, только сделайте как я пишу.

Если готовы работать, пишите, в ответ вы получите:

- сервис где купить виртуальный номер для того чтобы зарегать ютуб

- несколько заголовков для видео

- несколько ссылок для цветного фона

- ссылку на ютубе на видео которое нужно нарезать (скачаете его сами)

- варианты ссылок и ключевых фраз для описания

Для регистрации аккаунта в гугле, а так же для регистрации на ютубе нужен чистый IP адрес.

Попробуйте выдернуть свой модем из сети и перезагрузить его проверяя при этом IP адрес на сайте whoer.net

Если адрес меняется то у вас динамический IP что очень хорошо.

Для регистрации используйте режим Инкогнито в браузере, этот режим не сохраняет кукисы.

Между регистрациями нужно чистить кукисы, историю, менять IP и перезагружать браузер!

Бюджет 8 000 руб

Деньги потраченные на покупку виртуальных номеров компенсирую.

Оплату высылаю только с КИВИ кошелека либо биткоины, только суммами больше 1000 руб.

Если у вас карточка то с киви вышлю на нее.

Только от 10 видео, только все готовое, на почте появляюсь раз в 5 дней, увижу ссылки на видео, киви кошелек или карточку куда платить, сразу вышлю оплату.

Если работаете как часы, то я всех других отметаю и работаю только с вами.

Всего залить нужно 150 видео.

Оплату я высылаю в любом случае даже если одну и туже работу начали делать несколько человек.