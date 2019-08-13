Убрать символ в видео ролике на машине, в 22 сек

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт13 заявок412 просмотров

Убрать символ в видео ролике на машине, в 22 сек 

6 лет назад
kalegro
Михаил 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

stavey
29 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$20
1 день
Escrow
Приятно было работать с Михаилом! Отличный заказчик. Четкое ТЗ и своевременная оплата!

Заявки фрилансеров

stavey
29 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад