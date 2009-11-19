Требуется сделать видео ролик

ВидеомонтажЗакрыт18 заявок405 просмотров
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Требуется сделать видео ролик длиной до 2 мин.желательно с озвучиванием,но можно и субтитрами.

тема спорт.

сроки.цену.как и что будет делатся в личку.

спасибо

14 лет назад
hockey
Швеция
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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