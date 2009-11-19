Снять трейлеры к мини играм.

Вы скачиваете игру http://gameboss.ru/download/air_strike_3_30219_rus.exe и играете в нее 60 бесплатных минут, одновременно делая запись игрового процесса с экрана. Потом отбираете самые интересные игровые моменты и монтируете полноценный рекламный ролик 100-120 секунд. Файл в формате .avi не более 100 mb.

Заказ будет на 10 игр сразу и до 50 игр в течении 3 месяцев. Отбор исполнителя (исполнителей) по соотношению цена/качество.

Файл с трейлером к игре высылайте на [email protected]

В письме указывайте цену и срок исполнения заказа из 10 аналогичных игр.

P.S. В последствии снятые трейлеры к играм вы нигде не публикуете.