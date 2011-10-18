Видео ролик. Приватно для Kostoprav

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт6 заявок208 просмотров

Есть сценарий видеоролика об Интернет- сервисе. Требуется анимированный ролик, есть озвучка. Длина ролика чуть больше 2 мин.

Стиль видеоролика такой же как на http://www.epipheostudios.com/portfolio

От вас идеи и качественное исполнение.

Сценарий по e-mail по договоренности. Подробности в договоре.

14 лет назад
guidera
Юлия 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Kostoprav
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$1000
14 дней

Заявки фрилансеров

Kostoprav
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создание видеозаставки для сайта

    $50

    Имеется два исходных видео: http://youtu.be/itdB7cjAE2U http://youtu.be/S_-bH7bYdkE Требуется создать видеоролик высокого качества для сайта полярных ездовых собак продолжительностью около 2-х минут. Основная тема - собака крупным планом на фоне меняющегося во времени северного ...

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Видео для веб

    Необходимо создать обучающие видео ролики под ключ (с озвучиванием). Все материалы для создания ролика вы получаете от нас (текст для озвучивания и иллюстрации)

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание обучающих фильмов

    Необходимо создать 8 обучающих видео роликов от 10 до 20 минут. Мы даем вам текст и иллюстрации. Текст нужно наговорить, связать с иллюстрациями и сделать общий монтаж с текстовыми и звуковыми переходами.

    Видеомонтаж12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно добавить в 15-20 видеороликов логотип.

    Задание простое. Есть несколько видео роликов по бизнес тематике (тренинги, семинары). Необходимо всего-лишь добавить в каждый из них логотип. Есть его psd Роликов много, может более 15. Ролики в среднем по 100мб, но ...

    Видеомонтаж10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать видеоролик-нарезку из видео и фото

    Нужно сделать ролик из видеоматериала и фотографий с поездки. Поездка - однодневный выезд на природу, на котором участники фотографируют и снимают. Потом фотки и видео выкладывается в инет. Нужно: 1. Собрать ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Обработка видео

    Дано: Видеозаписи презентаций с 2х камер + звук отдельно. Одна камера на штативе -статичная (Зеркалка), вторая с рук, не стабилизированная (iPhone). оба видео 720р. Продолжительность записи окало 10 минут Задача: получить максимально ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Спецэффект в видеоработе на After Effects

    $50

    Друзья, требуется сделать кое-какой спецэффект в видеоработе. Хотелось бы заранее выбрать исполнителя. И сейчас понимать как именно снимать сцену, чтобы было удобно наложить эффект.

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скринкаст по установке приложения

    $100

    Сделать 5 скринкастов по установке приложения Видеолюбитель http://g8r.ru Обработать ситуации 1) Установлен AIR и приложение нормально устанавливается и запускается 2) AIR нет и его нужно установить отдельно, ...

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад