Видео ролик. Приватно для Kostoprav

Есть сценарий видеоролика об Интернет- сервисе. Требуется анимированный ролик, есть озвучка. Длина ролика чуть больше 2 мин.

Стиль видеоролика такой же как на http://www.epipheostudios.com/portfolio

От вас идеи и качественное исполнение.

Сценарий по e-mail по договоренности. Подробности в договоре.