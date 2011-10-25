Выполнить монтаж видеоролика 10 мин.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен12 заявок208 просмотров

Есть видеоматериал, презентация магазина, необходимо выполнить монтаж ролика и наложение титров. Просто, стильно.

14 лет назад
flyerscool
Сергей 
51 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Romdjan
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$25
1 день
Роман ОТЛИЧНО справился с заданием, выполнил монтаж быстро и качественно, учел все пожелания и оперативно сделал доработки. По выполненной работе видно что у человека есть чувство стиля и вкуса, творческий подход к решению задачи. Хоть Роман относительно недавно на сервисе, могу рекомендовать его как человека ответственного и грамотного в своём деле.
Сергей превосходный заказчик. Четко поставленные цели и задачи, тоже потребовали от Сергея большого труда. В связи с этим, могу сказать что, в данном проекте Сергей выступил в большей степени как партнер, надежный и справедливый. За что, выражаю Сергею огромную благодарность. Спасибо,Сергей,стабильных Вам успехов!!

Заявки фрилансеров

Romdjan
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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