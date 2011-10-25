Выполнить монтаж видеоролика 10 мин.

Роман ОТЛИЧНО справился с заданием, выполнил монтаж быстро и качественно, учел все пожелания и оперативно сделал доработки. По выполненной работе видно что у человека есть чувство стиля и вкуса, творческий подход к решению задачи. Хоть Роман относительно недавно на сервисе, могу рекомендовать его как человека ответственного и грамотного в своём деле.