Есть видеоматериал, презентация магазина, необходимо выполнить монтаж ролика и наложение титров. Просто, стильно.
Создание видеозаставки для сайта
Имеется два исходных видео:
Требуется создать видеоролик высокого качества для сайта полярных ездовых собак продолжительностью около 2-х минут. Основная тема - собака крупным планом на фоне меняющегося во времени северного сияния.
Заявки фрилансеров
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