Есть видео - https://vimeo.com/251565118 На него нужно наложить русские субтитры. Видео будут люди смотреть с телефона (в ленте facebook), субтитров должно быть мало, они должны быть читаемыми c телефона. В левом ...
Видеомонтаж
добрый день
нужно создать видеоряд, подобный данному https://www.youtube.com/watch?v=CP9fVqB46N0&feature=youtu.be
слайды в формате фш готовы, можем пересохранить в любой удобный.
3 видео-3 размера: 2560*640, 2560*480,1600*1280
прошу сразу указывать цену в рублях
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