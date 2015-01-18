Требуется видеодизайнер. Есть шаблон видеоролика http://videohive.net/item/meet-mikemary-whiteboard/2997841. Также есть сценарий к этому шаблону, дикторская начитка и звуковая дорожка. Требуется исправить шаблон по сценарию, наложить звук и диктора, что бы в итоге вышел готовый видеоролик. По всем подробностям и информацию о себе скидывать в Skype. Отвечаю только в нем.