Интро для канала на YouTube

Всем доброго дня!

Для канала на YouTube нужно короткое, среднестатистическое (секунд на 8-10?) интро для вставки его в начало и конец каждого ролика.

1. интро-"отрывашка" ролика

2. интро-"закрывашка" ролика

Само интро не нужно авторское, можно взять в бесплатных стоках (обговорим тему и пожелания).

От Вас нужно: поменять текстовку на ники и название нашего канала + скорее всего, изменить музыкальную подкладочку.

Сориентируйте, пожалуйста, по стоимости и срокам изготовления.