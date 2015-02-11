Интро для канала на YouTube

Добрый день! Решил создать канал на youtube по SEO-тематике (блог). Требуется Создать вступительный ролик. Его я буду использовать в начале каждого ролика. Примеры уже отснятых видео есть, все загружено, покажу потенциальным исполнителям. Заставка нужна не особо длинная, но сделана ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем доброго дня!
Для канала на YouTube нужно короткое, среднестатистическое (секунд на 8-10?) интро для вставки его в начало и конец каждого ролика.
1. интро-"отрывашка" ролика
2. интро-"закрывашка" ролика
Само интро не нужно авторское, можно взять в бесплатных стоках (обговорим тему и пожелания).
От Вас нужно: поменять текстовку на ники и название нашего канала + скорее всего, изменить музыкальную подкладочку.
Сориентируйте, пожалуйста, по стоимости и срокам изготовления.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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