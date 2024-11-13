Видеоролики Reels

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт4 заявки18 просмотров

Ищу монтажера для создания видеороликов Reels.

Есть примеры работы, все необходимые материалы для монтажа предоставлю.

Сроки выполнения - пару дней.

Прошу прикреплять портфолио с примерами предыдущих работ.

ReelsМонтаж видеороликовСоздание рилсов
6 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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